Barbara D’Urso e il copricostume trasparente: spunta un costume strettissimo che fa impazzire il pubblico di Instagram

Barbara D’Urso ci mostra una foto della sua vacanza ‘brevissimissima’ al mare: voltata di spalle, ha indosso un copricostume. Un copricostume che, in effetti, non copre molto bene. Sì, perché non ci vuole molto ad accorgersi del costume strettissimo che indossa. Bianco su bianco, molto elegante e ‘fresco’ come look da spiaggia. La conduttrice di Canale 5 mette in mostra un fisico fantastico adesso che è al mare, lontano da studi televisivi, luci e quant’altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barbara D’Urso e il copricostume trasparente

Forse, Barbara D’Urso avrà voluto stuzzicare qualcuno. E chi? Mah. Forse ci stiamo facendo troppe domande. Potrebbe anche essere soltanto una foto innocente scattata mentre guarda il ‘suo’ mare. Già, perché è così che lo chiama. Finora, il posto in cui è stata in vacanza non ci è stato svelato. Barbara D’Urso non avrà voluto svelarlo per tenersi lontana dagli obiettivi dei fotografi. Tuttavia, ci ha pensato lei ad aggiornare i suoi follower su quello che sta combinando in questi giorni. Eccola su Instagram:

Tutto molto bello in questa immagine: il mare, il sole, il cappello della D’Urso, il copricostume trasparente. “Uno sguardo al mio mare da cui non vorrei mai staccarmi” scrive la conduttrice su Instagram. Adesso, tuttavia, come specifica, adesso sta già per tornare a casa. Non poteva mancare il suo ‘col cuore’ tra gli hashtag.

‘Carmelita’ e tutti i suoi successi targati 2019

La chiamiamo Carmelita perché dal suo nome vero (Carmela) è diventato un soprannome ufficiale negli ultimi anni. Barbara D’Urso ha vissuto un 2019 di successi, di grandi successi. Partendo dal Grande Fratello ‘rinato’ con la sua conduzione, fino ad arrivare a Live Non è la D’Urso, una vera e propria scommessa televisiva che si può dire sia stata vinta dalla conduttrice. La produzione, per questo suo nuovo programma, chiedeva circa il 12% di share, mentre lei è riuscita a raggiungere il 20%. Insomma, qualcosa di epico, non trovate?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!