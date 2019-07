Belen Rodriguez ha appena mostrato nelle sue storie Instagram un dettaglio bollente del corpo di suo marito Stefano De Martino

Belen Rodriguez è gelosa di suo marito, Stefano De Martino? Chissà. Di certo, così non sembra se guardiamo una foto che ha postato nelle sue storie Instagram. Già, perché ha mostrato a tutti un dettaglio ‘bollente’ del corpo di Stefano. Insomma, non tutte le donne lo farebbero. Stefano è forse uno dei ballerini più belli e desiderati d’Italia e… beh, provate ad immaginare la reazione delle sue fan a questa immagine!

Belen Rodriguez ci mostra un dettaglio ‘bollente’ del corpo di Stefano De Martino

Belen ci mostra il braccio di Stefano attraversato da una muscolatura evidente. Insomma, un bellissimo spettacolo per le donne che seguono la bella argentina su Instagram. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta:

Si notano delle vene abbastanza evidenti che attraversano il corpo di De Martino in quel punto preciso. Ma non solo: anche un bel po’ di peli ascellari. Chissà, forse Belen avrà voluto immortalare proprio quelli per prendersi un po’ gioco di lui.

Belen e Stefano: lavori in corso per il secondo figlio

Se ne parla ormai da tempo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino aspettano un altro figlio? Allargare la famiglia è sempre una cosa bella quando c’è amore e serenità di coppia. Ecco, adesso che tutto è tornato alla normalità tra loro, tutti hanno pensato ad un altro bambino. Un fratellino o una sorellina per Santiago. Stefano De Martino, senza peli sulla lingua, l’ha detto chiaramente: “Ci stiamo lavorando”. Quindi, pure se per adesso ancora non è arrivato, dobbiamo mettere in conto che anche nei prossimi giorni potrebbe arrivare il fatidico annuncio. Un’altra gravidanza per Belen? Prima o poi, le toccherà. E siamo sicuri che la affronterà con amore e la dedizione di una mamma fantastica.

