L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli ha ricevuto numerose critiche social per un particolare gesto: la sua risposta zittisce tutti.

È stata una delle corteggiatrici più belle e sorprendenti delle passate edizioni di Uomini e Donne. Beatrice Valli, con la sua bellezza, semplicità e genuinità, ha saputo, sin dal primo momento, entrare nel cuore di tutti. Ed, in particolare, di Marco Fantini, all’epoca tronista del programma ed, attualmente, suo compagno e padre di sua figlia Bianca. La storia sentimentale pregressa di Beatrice è davvero molto particolare. In passato, infatti, è stata legata al calciatore Nicolas Bovi. Ed insieme hanno avuto anche un figlio, Alessandro. Ecco. È proprio su di lui ed, in particolare, su una vacanza fatta senza il piccolo che l’influencer emiliana ha ricevuto numerose critiche su Instagram. A cui, ovviamente, ha immediatamente risposto. Ecco cos’è accaduto.

Beatrice Valli, critiche numerose su Instagram: la risposta a tono

Dopo aver sofferto di problemi di salute, Beatrice Valli, insieme a sua figlia Bianca e al suo compagno Marco Fantini, è partita per Mykonos per un’incredibile vacanza in famiglia. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto che l’influencer emiliana sta pubblicando, in questi ultimi giorni, su Instagram. È proprio una di esse, però, a scatenare una vera e propria polemica social. Poche ore fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato, sul famoso social network, una foto della sua piccola Bianca a bordo piscina. Immediata è stata la reazione di una sua fan che, non vedendo Alessandro, primogenito della Valli, ha duramente attaccato l’influencer. Lasciando, così, trasparire una chiara critica a Beatrice in quanto madre. Proprio per questo motivo, quindi, la compagna di Marco Fantini si è sentita in dovere di rispondere a tali accuse:

La risposta che Beatrice Valli da all’utente in questione è davvero molto precisa e tagliente. L’influencer, infatti, spiega per filo e per segno per quale motivo il primogenito non sia con loro a Mykonos. E poi si lascia andare ad un’amare rivelazione: “Siete proprio tristi”.

