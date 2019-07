Chiara Nasti veniva derisa da piccola per una sua particolarità fisica: ecco cosa ha raccontato l’influencer napoletana sul suo passato. Chiara Nasti è attualmente una delle più importanti influencer italiane. Aldilà di una breve esperienza televisiva all’Isola dei Famosi, che lei stessa ha scelto di interrompere in anticipo per la troppa nostalgia di casa, la Nasti deve la sua fama a Instagram, dove è seguita da oltre un milione e mezzo di persone e sponsorizza i suoi prodotti. Molto amata e apprezzata, Chiara riceve anche molte critiche sui social, come sempre accade ai personaggi pubblici, ma continua a condividere con i fan i suoi momenti di vita quotidiana. Ecco cosa ha raccontato del suo passato la bella influencer.

Chiara Nasti derisa da piccola per una sua caratteristica: ecco quale.

Chiara Nasti è sicuramente una bellissima ragazza, e lo dimostra il grande successo che riscuote sui social, non solo tra gli uomini, ma anche con le ragazze, che la seguono e la imitano in tutto quello che fa. Ma a giudicare dal racconto che ha fatto su Instagram, Chiara non è sempre stata contenta del suo aspetto. A quanto pare, infatti, c’è una parte del suo corpo che in passato era motivo di complessi per lei, anche perché in molti la prendevano in giro: parliamo della sua bocca. Grande e particolarmente carnosa, la bocca della Nasti rappresenta oggi un vanto per la bella napoletana, ma non è stato sempre così.

Nel rispondere al complimento di un fan proprio sulle sue labbra, Chiara ha ringraziato e ha raccontato che fino a qualche anno fa la sua bocca grande non le piaceva affatto, anzi era motivo di complessi e soprattutto di prese in giro da parte qualche ‘bulletta’. Fortunatamente, però, oggi l’influencer non la pensa più così e ha cominciato ad apprezzare le sue labbra, anche perché le labbra carnose oggi sono un vanto, tanto che molte ricorrono al chirurgo per ‘gonfiarle’. ‘Tutte quelle che mi prendevano in giro, oggi tutte le labbra rifatte, e anche male’, ha ironizzato l’influencer, che ha saputo superare con intelligenza una cosa che la faceva soffrire da bambina.

