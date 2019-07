Elisa Isoardi, le chiedono del nuovo fidanzato e lei risponde con una dichiarazione che lascia tutti di stucco: “Non voglio un uomo…”

Elisa Isoardi ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo molto parlare di sé al magazine ‘Vero’. Si è raccontata, ha parlato dei suoi attuali stati d’animo e di come sta trascorrendo questo periodo ‘post Salvini’. La conduttrice de La Prova del Cuoco era fidanzata col vice premier fino a poco tempo fa, adesso invece è single. Ma per quanto rimarrà così? Senza un uomo al suo fianco, per intenderci. Beh, la sua risposta è arrivata sulle pagine di Vero.

Elisa Isoardi: “Prossimo fidanzato? Non voglio un uomo”

Ebbene sì, la sua risposta è stata questa a chi le ha chiesto qualcosa in merito alla sua situazione sentimentale. Chi sarà il prossimo fidanzato della Isoardi? Chi sarà il fortunato? Beh, a quanto pare, la bella conduttrice non ne vuole proprio sapere di un altro uomo al suo fianco. “Preferisco un barboncino”, spiega. Per il momento, non si parla d’amore. Le basta un barboncino per stare bene e qualche buon libro da leggere mentre è distesa al sole, come vediamo sul suo account Instagram.

Progetti in cantiere

Per il momento si gode l’estate. Non ha voglia di parlare di amore, lavoro e quant’altro. Tuttavia, sappiamo tutti che la nuova stagione televisiva si avvicina e che presto dovrà tornare al lavoro. Stando a quanto si evince dalle ultime indiscrezioni che trapelano dal web, la prossima avventura a La Prova del Cuoco sarà in compagnia di Claudio Lippi. Sì, proprio lui le farà da spalla durante la conduzione del programma. In tanti avevano pensato a Gianfranco Vissani ma, secondo le ultime notizie, al suo posto ci sarà Lippi. Ormai, il pubblico non aspetta altro. Sappiamo tutti che La Prova del Cuoco è uno dei programmi pi seguiti della Rai e i fan muoiono dalla voglia di vedere Elisa Isoardi di nuovo all’opera.

