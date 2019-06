Elisa Isoardi al mare: foto in costume su Instagram, piovono critiche sul suo aspetto fisico. Ecco cosa è successo sul profilo della conduttrice.

I social, si sa, sono un’arma a doppio taglio. Gli apprezzamenti dei fan alle foto dei vip sono tantissimi, ma non mancano le critiche. A volte anche molto pesanti. È quello che è successo a Elisa Isoardi qualche giorno fa, sul suo profilo di Instagram. La conduttrice de La prova del cuoco, che durante l’ultima puntata della trasmissione si è visibilmente commossa, si può finalmente rilassare al mare. Ma è stata proprio una sua foto in costume ad attirare alcuni commenti negativi. Scopriamo cosa è successo.

Elisa Isoardi e la foto in costume: arrivano le critiche, “Sei ingrassata”

Qualche giorno fa, la conduttrice Elisa Isoardi ha postato uno scatto particolare sul suo profilo di Instagram. Uno scatto che la ritrae al naturale, al mare con un’amica. Ma la foto, oltre ai tanti apprezzamenti, ha attirato alcuni commenti negativi. Delle vere e proprie critiche sull’aspetto fisico dell’ex fidanzata di Matteo Salvini. Ecco la foto in questione:

Una foto al naturale, quella postata dalla Isoardi, che ha deciso di condividere un momento di vita privata con i suoi followers. Ma non tutti hanno gradito lo scatto. In particolare, qualcuno ha avuto da dire sulla forma fisica della conduttrice, che, secondo alcuni, appare ingrassata. Ecco alcune critiche ricevute nel post:

Ecco come, tra i commenti positivi, spuntano critiche non proprio velate per la bella Elisa. Critiche al lato e ai polpacci, definiti da “cinghiale”. Un episodio non proprio piacevole per la conduttrice, che può comunque contare su una schiera di fan che la apprezzano. Proprio per la sua bellezza semplice, naturale e per la sua solarità. E, anche in questo scatto, molti utenti le hanno fatto i complimenti proprio per la spontaneità e la genuinità che la contraddistinguono.

