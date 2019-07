Ferragnez, una vacanza da sogno con tutta la famiglia. Un’intera villa sul Lago di Como, le cifre vertiginose del soggiorno

Una vacanza “senza freni”, così possiamo definire quella che ha visto impegnati i Ferragnez, con famiglia completa a seguito. Chiara e Fedez si sono goduti qualche giorno di relax totale presso una rinomata struttura super-stellata sul lago di Como. I due, accompagnati dal piccolo Leone, protagonista dei social insieme al nuovo look di papà Federico, hanno scelto di rilassarsi lontano dal caos e dagli occhi indiscreti. Con loro i rispettivi genitori, sorelle e fidanzati, riuniti presso Villa Sola Cabiati per un assaggio di estate in famiglia. Della struttura di extra lusso non si sono accontentati di suite e spazi specifici, ma hanno ben pensato di occuparla per intero, senza badare ad alcuna spesa. Quanto avranno speso? Proviamo a fare due conti insieme.

Ferragnez, vacanza da sogno a cifre vertiginose. Quanto avranno speso? Proviamo a vederlo insieme

L’esagerazione è termine sconosciuto per i Ferragnez, che amano fare le cose sempre in grande stile. Chiara, Fedez e Leone, con parenti al seguito, nemmeno stavolta hanno pensato al portafogli. La rinomata villa di Tremezzina, vanta saloni e stanze di classe, suite spettacolari, piscina e un fantastico giardino. Vi starete chiedendo quanto avranno spesso? Sicuro è il costo delle suite dell’hotel che, come mostrato da sito, arrivano a superare anche i quattromila euro a notte. Una cifra non di poco conto, che permette ai più curiosi di fare due conti e tirare le somme. Cifre vertiginose che per tutti i “comuni mortali” non passerà inosservata. Certo è che quando si parla di loro, nessuno sia più abituato a sorprendersi.

