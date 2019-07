Giordana Angi Instagram: l’annuncio della cantante ai fan che aspettavano sue notizie avviene tramite il suo profilo ufficiale.

Estate piena di impegni lavorativi per la finalista di Amici, Giordana Angi. La seconda classificata di Amici di Maria De Filippi è inarrestabile. Il suo tour degli instore sta avendo un grande successo. Le varie tappe sono gremite da fan che attendono un autografo o una foto con la cantante.

Proprio oggi, Giordana Angi su Instagram ha pubblicato uno scatto con un importante annuncio rivolto ai propri fan.

Giordana Angi sta praticamente girando tutta l’Italia per promuovere il suo album e per incontrare i suoi fan ma, nello stesso momento, ha annunciato che il suo secondo disco sta prendendo forma.

La seconda classificata di Amici di Maria de Filippi ha ottenuto il disco d’oro in breve tempo, proprio come Alberto Urso.

Questo è stato l’ultimo messaggio pubblicato da Giordana Angi su Instagram:

