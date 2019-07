Ecco chi sceglie le musiche delle puntate di Temptation Island: tutte le curiosità sulla scelta delle colonne sonore.

La nuova edizione di Temptation Island ha letteralmente conquistato il pubblico. Come ogni anni, le vicende delle coppie che decidono di partecipare al reality tengono incollati alla tv. milioni di telespettatori. Ma ci sono alcune curiosità sul programma che non tutti conoscono. Se in tanti si chiedono dove si trova lo splendido villaggio in cui è ambientato Temptation Island, altrettanti si domandano: chi sceglie le musiche che ascoltiamo durante le puntate? Ebbene, ecco chi è l’uomo che sceglie le colonne sonore del programma.

Per conoscere nel dettaglio tutti i tentatori e le coppie di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island 2019, tutti i segreti di chi sceglie le musiche nella trasmisisone

Le musiche, in Temptation Island, sono fondamentali. Servono a conferire al momento maggiore pathos. Ma chi è che sceglie le colonne sonore nella trasmissione? Il suo nome è Fabrizio Baglio ed è un esperto musicale. Si è raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, dichiarandosi molto felice per il successo della trasmissione. Fabrizio spiega come alla base dl suo lavoro ci sia ovviamente una conoscenza musicale molto ampia, che spazia su i generi musicali più svariati. La scelta della musica dipende dalla personalità dei protagonisti: “La volontà è caratterizzare musicalmente i personaggi, associando quasi un vero e proprio genere a ognuno di loro”. Insomma, la scelta di una canzone piuttosto di un’altra, dipende molto dal singolo personaggio, che Baglio punta a descrivere spesso anche coi testi delle canzoni, che possono richiamare la situazione che stiamo vedendo in onda. Una scelta che avviene a registrazioni terminate: Baglio non incontra mai le coppie, ma insieme ai suoi collaboratori le studia e le analizza da lontano. Un gran bel lavoro quello di Fabrizio Baglio, che contribuisce a rendere Temptation Island uno dei programmi più amati della nostra tv.

Per tutte le ultime news su Temptation Island 2019 CLICCA QUI