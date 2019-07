Terza Puntata Temptation Island 2019 concorrenti anticipazioni e cosa succederà lunedì 8 luglio.

La terza puntata di Temptation Island sta per cominciare ed è tempo di vedere cosa succederà oggi tra le cinque coppie rimaste e i tentatori in compagnia di “Ho un video per te”, la frase immancabile di Filippo Bisciglia. Arcangelo e Nunzia si rivedono al falò? Jessica chiede ad Alessandro di andare a letto insieme? Ispirata al format statunitense Temptation Island, la trasmissione targata Maria De Filippi è una delle più amate e seguite dai giovani.

Ma come funziona esattamente Temptation Island? Ebbene, come suggerisce lo stesso titolo della trasmissione siamo sull’Isola delle tentazioni! Tentazioni in carne ed ossa: dodici splendide ragazze e dodici sensualissimi ragazzi con un unico obiettivo. Quello di corteggiare i fidanzati e le fidanzate che hanno scelto di mettersi in gioco e di testare quanto forte è il loro amore. Il tutto sotto le telecamere, ma lontano dai rispettivi partner. I fidanzati e le fidanzate infatti saranno separati per l’intera durata del programma. Ci sono due villaggi distinti, uno per le ragazza e uno per i ragazzi, che vivranno la loro “vacanza” in compagnia rispettivamente dei tentatori e delle tentatrici. Con i quali potranno conoscersi durante il percorso. E non solo all’interno del villaggio. Il format, infatti, prevede esterne ( alla maniera di Uomini e Donne!) in cui è molto più “facile” cadere in tentazione!

Conduttore Temptation Island 2019: chi è Filippo Bisciglia

Non tutti ricorderanno che una primissima edizione del programma è andata in onda nel lontano 2005, col nome di Vero Amore. A condurla fu proprio Maria De Filippi. Fu in quella edizione che abbiamo visto per la prima volta in tv Karina Cascella, che ha partecipato al reality col suo fidanzato di allora, Emanuele Armiento. Ma è dal 2014 in poi che Temptation Island è diventato il programma che noi tutti conosciamo adesso. Al timone della trasmissione da quell’anno c’è stato lui, Filippo Bisciglia. Concorrente del Grande Fratello nel 2006, Filippo è ormai un veterano del reality della coppie. La sua frase: “Ho un video per te”, pronunciata durante il falò è diventata un vero e proprio tormentone per i fan del programma. Fan che apprezzano molto la conduzione decisa ma delicata di Filippo, in grado di raccontare le storie dei protagonisti in maniera impeccabile.

Temptation Island Vip e Nip: le coppie più famose

Da settembre 2018, va in onda la versione Vip della trasmissione, in cui sono coppie formate da personaggi famosi, spesso ex di Uomini e Donne, a voler testare i loro sentimenti. Protagonista indiscussa della scorsa edizione, Valeria Marini, che al termine della “vacanza” ha lasciato il suo Patrick. Per la prossima edizione vip del programma, sono già tanti i possibili nomi dei concorrenti che parteciperanno al reality. Tra questi, l’amatissima coppia nata quest’anno nello studio di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e la sua scelta, la romana Claudia Dionigi. Sceglieranno davvero di approdare nell’isola delle tentazioni? Conoscendo il caratterino dell’ex tronista pugliese, ne vedremo delle belle!

Le coppie più famose di Temptation Island

Non tutti affrontano l’esperienza allo stesso modo. C’è chi sente immediatamente la mancanza della propria metà, chi riflette sui reali problemi della coppia, e chi invece si gode al 100% la vacanza. Fin troppo! I flirt nati tra i concorrenti e i tentatori/ tentatrici sono stati davvero innumerevoli nel corso delle edizioni. E tante sono le coppie che sono uscite “scoppiate” alla fine del reality. Come tante sono le coppie che, nonostante i comportamenti sbagliati nel reality, hanno scelto di restare insieme. Ricordiamo la “tristemente famosa” storia tra Sara Affi Fella e il suo ormai ex Nicola Panico: durante la permanenza del reality, il ragazzo si è lasciato un po’ troppo andare alle lusinghe della bella salernitana Antonella Fiordalisi. Sara era infuriata, ma ha scelto di uscire dal programma con Nicola.

Tra le coppie che hanno interrotto la loro relazione in seguito a Temptation Island ricordiamo quella formata da Lara Zorzetto e Micheal De Giorgio. La ragazza, dopo aver smascherato le bugie del suo ormai ex partner, ha avuto il coraggio di lasciarlo durante il confronto finale, riscuotendo tantissimo successo sul pubblico. Ora ha un nuovo fidanzato, Farid Shirvani, col quale si mostra felice e innamorata sui social. Un’altra storia che ha appassionato i fan è stata quella di Franscesco Chiofalo e Selvaggia Roma: un turbolento tira e molla che non ha avuto lieto fine. I due, nonostante fossero usciti insieme dal reality, si sono lasciati poco dopo. Oggi sono entrambi fidanzati e Francesco lo è con una ragazza che ha a che fare proprio con Temptation. Si tratta di Antonella Fiordelisi, la bella salernitana che nel reality di Canale 5 è stata tentatrice nel 2017. La neo coppia potrebbe essere una delle nuove partecipanti all’edizione 2019 di Temptation Island Vip. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

