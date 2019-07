È un vero e proprio colpo di scena per Antonella Clerici: ecco quale programma Rai, la famosa conduttrice condurrà prossimamente.

Mancano pochi mesi alla partenza dei nuovi ed incredibili programmi Rai. La stagione televisiva 2019-2020 è, quindi, pronta a ripartire. I palinsesti, tra l’altro, sono stati resi noti. Bisogna soltanto attendere il mese di Settembre per deliziarci ed allietarci con i programmi che sono di nostro gradimento. A proposito dei palinsesti, però, com’è noto tutti, ha fatto tantissimo discutere la totale assenza di Antonella Clerici. La famosa conduttrice, infatti, è stata al timone di tantissime trasmissioni televisive di successo e, per questo, è praticamente impensabile per tantissimi suoi fan che non ci sia alcun programma per lei. Ebbene. È proprio a questo proposito che c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Ecco, quindi, in quale programma Rai rivedremo la bella Antonellina.

Antonella Clerici, fantastica notizia: ecco il programma Rai in cui la rivedremo

Dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2019-2020 sono emerse, come dicevamo, delle grosse novità. In primis, il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai. A lei, infatti, dopo l’addio di Francesca Fialdini, le è stata affidata la conduzione de La Vita in Diretta. Ma non solo. Perché, come detto antecedentemente, gran clamore ha suscitato la totale assenza di Antonella Clerici. La conduttrice milanese, com’è risaputo, ha portato al successo numerosi programmi televisivi. A partire da La Prova del Cuoco, al Treno dei Desideri. Fino a Sanremo Young ed, infine, Portobello. E, badate bene, sono nomi di trasmissioni televisive che, ovviamente, hanno riscontrato un successo davvero inaudito. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che, a tale notizia, i fan della conduttrice si siano sentiti completamente delusi. Ebbene. Sembra che, però, ci siano delle grosse novità in arrivo. Come riportato anche da Fanpage, ad Antonella, infatti, è stato affidato un Programma Rai. Di quale parliamo? Della Festa di Natale Telethon. Uno show non da poco, diciamolo tutta. Anche perché, per la famosa festa di beneficenza, ci saranno tantissimi ospiti e personaggi dello spettacolo. Insomma, un programma all’altezza della Clerici, questo è sicuro.

