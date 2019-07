Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno incantato Instagram: il bacio passionale al tramonto ha lasciato tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝚘𝚋𝚛𝚎 𝚝𝚘𝚍𝚊𝚜 𝚕𝚊𝚜 𝚌𝚘𝚜𝚊𝚜 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:07 PDT

La passione è alle stelle tra i due volti famosi del gossip italiano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino da quando sono ritornati insieme non si sono più separati. Sui social si riprendono sempre insieme, anche in compagnia del loro figlio Santiago: protagonista di ogni post o IG story è la loro passione. Oggi però si sono davvero superati. Il bacio sulla barca al tramonto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez passione alle stelle: il bacio al tramonto

Il bacio al tramonto ha mandato in tilt il pubblico di Instagram: Belen e Stefano hanno regalato ai loro fan un momento di vera passione. Tantissimi like in pochi minuti per non parlare dei commenti. “La lontananza vi ha fatto bene”, “Siete bellissimi”, “Siete uno spettacolo” sono alcuni dei complimenti che si leggono sotto il post pubblicato pochi minuti fa.

I due finalmente incoronano sui social il loro folle amore che per qualche anno si è preso una pausa: sembra esser tornato il sereno tra i due volti più famosi della televisione italiana. La showgirl argentina ed il ballerino napoletano saranno i conduttori del Festival di Castrocaro, che andrà in onda su Rai Due il prossimo 3 settembre 2019. Oltre ad essere una coppia saranno anche colleghi: nulla più li separerà.

