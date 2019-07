Stefano De Martino è protagonista di un gesto ‘bollente’ di Belen Rodriguez: ecco cos’è accaduto su Instagram e quale è stata la reazione di lui.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono, senza alcun dubbio, la coppia del momento. Nonostante la loro separazione durata circa 4 anni, i due ragazzi sono ritornati insieme più innamorati ed affiatati che mai. Da quando, infatti, hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma su Instagram, entrambi non perdono mai occasione di poter mostrare, ai loro sostenitori, l’equilibrio e la felicità ormai ritrovata. Spesso, sono mittenti o, addirittura, destinatari di dediche davvero romantiche e deliziose sul famoso social network. Che, ovviamente, fanno sognare ed innamorate tutti i loro fan. E non solo. Perché sono anche numerosi i video o le foto, in cui entrambi sono protagonisti di divertenti episodi. Come quello accaduto in una recente Instagram stories del ballerino. Ecco di cosa parliamo.

Belen e Stefano, episodio ‘bollente’: la reazione di lui è esilarante

Belen, Stefano e Santiago sono nuovamente partiti per le vacanze. Come testimoniato dalle Instagram stories di entrambi, l’allegra famiglia De Martino ha preso un bell’aereo per dirigersi verso una nuova ed esclusiva meta di relax. Dopo Ibiza, dove si dirigeranno? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Ma sembra che, da come si evince dai video su Instagram, ci sia gran fermento, entusiasmo per loro tre. In particolare per Belen e Stefano. I quali, prima di prendere il jet privato, sono protagonisti di un episodio davvero ‘bollente’. Stefano gioca con suo figlio quando, improvvisamente, inquadra la sua bellissima moglie che, in quel preciso momento, è al telefono. Ecco. È proprio in questo momento che la showgirl sorride a suo marito e si lascia andare ad un occhiolino davvero seducente. Immediata è stata la reazione di Stefano. Che, resosi conto del gesto abbastanza ‘provocante’, è scoppiato a ridere in una risata davvero fragorosa.

