Rai, palinsesti autunno inverno 2019-2020 e primavera: le fiction che vedremo in tv.

Finalmente è ufficiale, anche la RAI ha presentato i palinsesti televisivi per l’autunno inverno 2019 e la primavera 2020. Tanti i programmi di intrattenimento in programma, ma ciò che ha incuriosito maggiormente sono le fiction e le serie tv. Titoli nuovi ed altri che sono stati invece confermati. Vediamo allora insieme cosa ci sarà in tv il prossimo anno.

Fiction Rai, palinsesti 2019-2020: cosa vedremo in tv

Su Rai 1 come fiction torna una nuova stagione de L’Amica Geniali e de I Medici. Titoli che ritornano, ma che sono pronti a stupire tanto quanto i nuovi: arrivano infatti anche fiction nuove di pacca come La Guerra è Finita che parla di un istituto educativo improvvisato dove bambini e ragazzi sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale e ai campi di concentramento cercano di riprendersi e scoprano rispetto, solidarietà e voglia di vivere. Per i più appassionati tornano anche le serie del Commissario Montalbano, Rocco Schiavone, Don Matteo. Le novità sono poi quelle che riguardano la fiction femminile Vivi e Lascia Vivere, Angela e Vita in Fuga un thriller con Anna Valle e Claudio Gioé. Sempre in questo genere i fan del mistero potranno vedere Gli Orologi del Diavolo con Giuseppe Fiorello come protagonista, Bella da Morire che parla della violenza sulle donne e Io Ti Cercherò, un dramma con Alessandro Gassmann come protagonista. Tra i tanti ritorni vediamo la seconda stagione di Nero a Metà e Un Passo dal Cielo con la quinta stagione. Su Rai 2 invece troveremo Voelvo fare la Rockstar con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, una fiction che parla di una famiglia innovativa, ma un po’ disfunzionale e Il Cacciatore, grande ritorno con Francesco Montanari. Argomento pesante, ma bellissimo sarà quello affrontato da Carolina Cresentini e Carmine Recano nella fiction Mare Fuori, un racconto di formazione ambientato in un carcere minorile.

