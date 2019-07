Matteo Gentili rifiuta il trono di Uomini e Donne, dietro alla scelta potrebbe nascondersi un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata

E’ di poche ore fa la notizia che vorrebbe un ex gieffino sul prossimo trono di Uomini e Donne. Il nome caldo che sta circolando è quello di Matteo Gentili, ma il calciatore ha anche già dato una risposta. La notizia è arrivata direttamente da lui, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘DiPiù’. Il calciatore ed ex protagonista del Grande Fratello 15, in onda la scorsa stagione, è tornato single da qualche mese. La fine della storia con Alessia Prete ha fatto discutere il web e lasciato l’amaro in bocca ai numerosi fan della coppia. Ma vediamo ora cosa succede.

Potrebbe interessarti anche:

Matteo Gentili e il rifiuto al trono: dietro la scelta c’è Alessia Prete?

La proposta di salire sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione è già stata recapitata dalla redazione della trasmissione, ma Matteo Gentili non ci ha pensato nemmeno molto. Chiaro e diretto, Matteo ha dato la sua risposta senza esitare. Cosa si nasconde dietro al rifiuto? Andiamo con ordine. Le ultime dichiarazioni del calciatore lasciano sperare ad un ritorno di fiamma con Alessia Gentili. Matteo, che con Alessia ha dimenticato definitivamente la sua famosissima ex fidanzata, nutre ancora un forte sentimento nei confronti dell’ex gieffina. L’avvicinamento è stato rivelato da lui stesso, che durante l’intervista non si è voluto però sbilanciare. “Non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative”, rivela timoroso, ma fiducioso. L’augurio è che quel sentimento forte mai spento possa riaprire ad una storia solida, che questa volta possa andare oltre le distanze e la differenza d’età. Dietro alla decisione del rifiuto del trono pare ci sia, a detta di Matteo, la volontà di dedicarsi esclusivamente al calcio, ma la motivazione reale potrebbe dunque essere nascosta nelle dichiarazioni piene di speranza che riconducono ad Alessia.

Per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e del web clicca qui!