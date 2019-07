Belen Rodriguez e Stefano in una posizione a dir poco bollente mentre sono in barca alle Isole Baleari: giovani ed innamorati sempre più

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati: nelle ultime ore spuntano video e foto di giornate e soprattutto tramonti stupendi alle Isole Baleari, in Spagna. Esplode la passione tra i due: era inevitabile. Così, tra una foto e l’altra, tra un abbraccio, una carezza, un bacio, si mettono in una posizione che di sicuro avrà fatto alzare la temperatura tra i fan di Instagram. E infatti arrivano tantissimi ‘mi piace’ e tantissimi commenti al post, tra i più belli questo: “Il più bel regalo che un padre possa fare al figlio è amare sua madre”. In effetti è vero. E poi c’è anche il commento più sprezzante di qualche donna: “Grazie Belu per ricordarci ogni giorno che la nostra vita fa ca**re”. Belen ha tutto quello che si possa desiderare in questa foto: quindi, è anche normale che ci sia qualche commento del genere.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in una posizione ‘bollente’

Sicuramente una delle coppie più belle del panorama televisivo italiano. Belen e Stefano, con il loro ritorno di fiamma, hanno appassionato davvero tutti. Tant’è vero che in tanti si chiedono se presto arriverà un altro figlio e Stefano prova a prendere tempo spiegando che ci stanno lavorando. E’ un progetto in cantiere, sì, ma per ora ancora nulla di certo. Sono giovani, belli ed innamorati e lo dimostrano negli ultimi post che hanno pubblicato su Instagram in particolar modo:

Belen indossa un costume strettissimo, da capogiro. Da capogiro come i muscoli che Stefano mette in mostra. Ah, a proposito di Stefano: prossimamente comincerà una trasmissione televisiva in Rai tutto da solo. Una nuova ed eccitante esperienza per il ballerino che incanta da anni il pubblico femminile.

