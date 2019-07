Perché Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati? Qual è il motivo preciso che si nasconde dietro la rottura?

Qual è il motivo della rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Lo leggiamo sulle pagine del settimanale, Oggi, quello che probabilmente è il retroscena che si nasconde dietro la fine del rapporto. Si parla di una crisi matrimoniale che andava avanti, a quanto pare, da circa 3 anni. Il settimanale racconta di una gelosia abbastanza accentuata di Eros Ramazzotti nei confronti di Marica. Una gelosia che, tuttavia, ad un certo punto si sarebbe rilevata ‘fondata’.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: perché si sono lasciati

Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, sarebbe stata Marica a lasciare Eros Ramazzotti. Il motivo sarebbe l’eccessiva gelosia di lui, sì, ma potrebbe essere identificato anche con una persona in carne ed ossa. Si vocifera di un importante professionista di Milano che Marica avrebbe incontrato nei salotti più rinomati della città. Il professionista di cui sopra avrebbe attirato l’attenzione di Marica. Ma niente di strano, niente di poco chiaro. Marica aveva parlato della situazione con Eros già diversi mesi fa, secondo la versione del settimanale. Per ora, nessuna versione ufficiale è stata fornita dalla coppia. Hanno voluto dirlo a tutti con un comunicato stampa diramato dall’Ansa. Chissà, magari, col tempo che passerà riusciranno a fare mente locale, a smaltire il dolore e parlarne liberamente. I motivi alla base di ogni fine rapporto possono essere molteplici e spesso è anche difficile identificarne uno. Può anche essere semplicemente un insieme di situazioni diventate ingestibili. Per il momento, anche nel rispetto della privacy e dei figli hanno preferito non dare troppe spiegazioni e mettere un punto alla relazione descrivendola come qualcosa di fantastico. Un modo molto delicato per comunicarlo ai fan che, tuttavia, non sono rimasti completamente soddisfatti dal comunicato e continuano ad insinuare ed avanzare ipotesi soprattutto sui social.

