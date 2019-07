Tale e Quale Show 2019, chi è Eva Grimaldi: età, carriera e vita privata dell’attrice, che pochi mesi fa ha sposato la compagna Imma Battaglia.

Settembre sta per arrivare e porterà con sé una nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti, avrà come sempre tanti protagonisti, tutti appartenenti a vario titolo al mondo dello spettacolo, che si cimenteranno nelle imitazioni di cantanti e performer di successo. Tra questi, spiccherà la graffiante voce di Eva Grimaldi: scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice.

Chi è Eva Grimaldi, Tale e Quale Show 2019: età e carriera dell’attrice

Eva Grimaldi sarà una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2019: l’attrice non ha certo bisogno di presentazioni, ma proviamo insieme a scoprire qualche curiosità in più sulla sua carriera. Nata il 7 settembre del 1961 a Verona, Milva Perinoni, questo il suo vero nome, ha spaziato in tutta la sua carriera dal cinema alla tv, recitando in importanti film d’autore, come ‘Tolgo il disturbo’ di Dino Risi, ma anche in film più ‘pop’, come ‘Paparazzi’, in cui interpretava sé stessa, o fiction di grande successo, in particolare sui canali Mediaset, passando anche per il teatro. Oltre a essere un’affermata attrice, però, Eva Grimaldi è anche una bellissima donna, e in passato è stata considerata un vero e proprio sex symbol, tanto da aver posato anche per ‘Play Boy’ e per un sexy calendario nel 2003.

Tutto su Eva, dagli amori passati al matrimonio con Imma Battaglia

La vita privata di Eva Grimaldi è stata scandita da tre grandi amori: quello con il collega Gabriel Garko, dal 1997 al 2001, poi il matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, terminato nel 2010, e infine la romantica storia d’amore con la politica Imma Battaglia, nata nel 2010 e culminata con il matrimonio civile lo scorso 19 maggio. Una festa indimenticabile quella organizzata per le due donne dal noto wedding planner Enzo Miccio, che ha inevitabilmente scritto un pezzo di storia della società italiana. Il profilo Instagram dell’attrice è tappezzato di foto con la sua Imma, ed è proprio sui social che l’attrice ha annunciato la sua partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show.

