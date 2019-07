Alfonso Signorini fa il botto con una conquista particolare per il suo Grande Fratello Vip: il direttore di Chi, infatti, ha appena portato a casa un mezzo sì da parte…

Il Grande Fratello Vip è ormai prossimo ad una nuova stagione. Si è appena concluso quello di Barbara D’Urso con la vittoria di Martina Nasoni, ma adesso è già tempo di comporre la ‘squadra’ per la prossima edizione Vip. Edizione che, come sappiamo, sarà condotta da Alfonso Signorini, direttore di Chi. Ebbene, è proprio su Chi che si legge una certa ‘apertura’ da parte di un ospite abbastanza clamoroso per l’edizione. Stiamo parlando di Loredana Lecciso, ex di Al Bano ed ormai dichiarata nemica di Romina Power.

Il colpo di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip

Beh, diciamolo: Alfonso Signorini farebbe un gran bel colpo con Loredana Lecciso. Sappiamo tutti che Loredana potrebbe rivelare diversi retroscena sul suo rapporto con Al Bano e sulla rivalità che si è creata nei confronti di Romina Power. Inoltre, stando a quanto leggiamo su Chi, le sue parole in tal senso sono chiare: “Mi tenta il fatto che lo conduca Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e a rendermi normale, ma non so se avrei il coraggio di farlo”.

Non avrà dato conferma della sua partecipazione, certo, ma Loredana ha comunque aperto uno spiraglio alla partecipazione al reality. Intanto, Alfonso Signorini può dirsi già in parte soddisfatto per le parole che gli ha rivolto la Lecciso. La produzione Mediaset, intanto, si sfrega le mani perché ricordiamo tutti la fetta di share che riuscì a conquistare la bionda ex di Al Bano all’Isola dei Famosi. Sulla rivista si legge anche la risposta alla domanda: “Le hanno già chiesto qualche altra volta di partecipare? Sì, e ho sempre rifiutato. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

