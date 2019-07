Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, spunta il nome della ‘terza incomoda’ che li avrebbe separati: è un’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge starebbero attraversando un periodo di crisi. I due piccioncini si sono conosciuti durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e , da lì, non si sono più separati. Ma nelle ultime ore la voce di una separazione dei due si è fatta sempre più forte, e uno sfogo di Soleil non ha fatto altro che alimentare i pettegolezzi. Secondo il settimanale Chi, tra Jeremias e Soleil ci sarebbe una ‘terza incomoda‘, un’ex protagonista di Uomini e Donne. E proprio poco fa è spuntato il nome della probabile ‘amante’. È un’ex tronista della trasmissione della De Filippi. A lanciare l’indiscrezione, Deianira Marzano. Scopriamo di più.

Jeremias Rodriguez e Soleil, la terza incomoda sarebbe Mara Fasone

Secondo il settimanale Chi, una terza persona si sarebbe insinuata tra il fratello di Belen e Soleil. Un ex volto di Uomini e Donne, che da qualche ora potrebbe avere anche un nome. Secondo Deianira Marzano, nota influencer, alcune followers le avrebbero inviato più di una segnalazione, secondo cui la misteriosa terza incomoda sarebbe Mara Fasone. Ecco uno degli screen pubblicata di Deianira:

Questo è solo uno dei tanti messaggi ricevuti dall’influencer, il più dettagliato a detta di Deianira. Sono state in tante a fare riferimento proprio a Mara Fasone, che secondo le voci suo web sarebbe vicina alla coppia già da un bel po’. Ovviamente, nulla è ufficiale. Secondo altre indiscrezioni in giro sul web, Jere e la sua Soleil si sarabbero anche già riappacificati. Non ci resta che attendere news ufficiali dai diretti interessati!

