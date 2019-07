Come saranno andati gli Ascolti Tv ieri sera, venerdì 12 Luglio? Ecco tutto quello che c’è da sapere nel minimo dettaglio.

Successo garantito nella serata di ieri, venerdì 12 Luglio, per Al Bano e Romina: la coppia indiscussa del panorama musicale internazionale, ha conquistato gli ascolti senza troppe difficoltà. Numero altissimo quello dello share raggiunto su Rai 1, dove è andata in onda la trasmissione che li ha visti protagonisti “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”. Andato in replica già per la seconda volta, ha raggiunto 2.283,000 spettatori, andando ad ostacolare “La Sai l’ultima?” che ha chiuso la serata con il 14.8% di share. Questa volta la nota trasmissione condotta da Ezio Greggio non ha raggiunto il successo preannunciato, nonostante la presenza di ospiti storici della nota trasmissione, come Pippo Franco e Valentina Persia. Ma vediamo com’è andato il resto della serata.

Ascolti Tv venerdì 12 Luglio: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Gli ascolti di ieri hanno decretato il successo della storica coppia Al Bano e Romina, che ha chiuso la serata con il 15.5% di share. Sulle altre emittenti così il pubblico si è diviso: 1.178.000 spettatori hanno seguito Rai Due con ‘La Vendetta della Sposa’; 940.000 gli spettatori di Chicago Med trasemsso da Italia 1; su Rai 3 è andato in onda La Grande Storia, che ha raggiunto 739.000 spettatori, ossia uno share pari 4.4%; 823.000 spettatori per Rete 4 con Delitto Perfetto; La7 con Affari Sporchi ha raggiunto 384.000 spettatori; Tv8 ha trasmesso La Notte dei Record seguita da 266.000 spettatori e I Migliori Fratelli di Crozza, sul Nove, ha chiuso con 539.000 spettatori pari al 3%.

Nella fascia Prime Time ancora successo per Techetechetè che ha raggiunto il 18.8% battendo a mani basse Paperissima Sprint con il 15.2%. Su Rai Due invece TG2 Post ha raggiunto il 3.9%, CSI su Italia 1 ha registrato 4.3%, VoxPopuli trasmesso da Rai Tre ha chiuso con il 4.5%, mentre Un Posto al Sole è stato seguito da 1.302.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete 4 il programma Stasera Italia Estate ha conquistato il 5%, La7 con In Onda ha raggiunto invece il 5.4%, mentre Tv8 con 4 Ristoranti ha visto davanti allo schermo del tv 474.000, pari al 2.7%. Bassissimi gli ascolti di Cucine da Incubo su Nove che ha chiuso la serata solo con l’1.1% di share.

