Sinisa Mihajlovic parla in conferenza stampa per spiegare i motivi per cui deve assolutamente fermarsi e cominciare una terapia d’urto

L’allenatore Sinisa Mihajlovic terrà oggi, sabato 13 luglio, una conferenza stampa in cui spiegherà i motivi del suo addio al calcio. La conferenza inizierà intorno alle ore 16 e sarà in diretta sui canali Sky Sport. Il nostro sito vi terrà aggiornati costantemente sulle parole del tecnico dall’inizio fino alla fine. Sinisa Mihajlovic lascerà il suo ruolo da allenatore del Bologna perché dovrà sottoporsi ad una terapia d’urto: questo è quanto ci fa sapere il Corriere dello Sport. Una malattia abbastanza seria, dunque, quella che terrà Mihajlovic lontano dai campi di gioco. Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma con molta probabilità ogni dubbio sarà sciolto dall’allenatore stesso nella conferenza stampa.

Sinisa Mihajlovic conferenza stampa: il motivo dell’addio al calcio

Spiegherà il motivo per cui deve lasciare il suo lavoro, almeno per ora. Sinisa Mihajlovic proverà a dare spiegazioni di quanto accaduto nelle ultime ore. Ricordiamo, infatti, che il tecnico non era al seguito della squadra nel ritiro precampionato. E’ da quel momento in poi che è cominciata l’apprensione dei suoi fan. Non vederlo con i calciatori è stato un brutto colpo per la tifoseria. Tutti sanno che il mister ha un carattere molto forte e mai immaginerebbe di dover lasciare la squadra. Mentre tutti sperano nel meglio, in tanti attendono anche le sue parole nella conferenza stampa di oggi, che si terrà intorno alle 16.00.

Cosa dirà Sinisa Mihajlovic in questa conferenza? Perché tutti parlano di una malattia seria? Certo, la notizia lanciata dal Corriere dello Sport parla di una terapia d’urto da iniziare nel più breve tempo possibile. Ma non ci sono ancora delucidazioni in merito. Ce ne darà il mister in persona, se e quando vorrà. Per ora, siamo sicuri che vorrà salutare i suoi tifosi, il suo staff, i giornalisti e tutti quelli che fanno parte del Bologna calcio.

