Mihajlovic, le figlie: cosa è successo dopo la divulgazione della notizia

Sinisa Mihajlovic, proprio tutti conoscono le sue splendide figlie: ecco cosa è successo dopo che è stata divulgata la notizia che ha scioccato tutti

Sinisa Mihajlovic ha bisogno di prendersi una pausa dal lavoro, dal mondo del calcio e per questo ha lasciato il Bologna. Presto si sottoporrà ad una terapia d’urto per una questione che sembra abbastanza seria. La notizia ha lasciato tutti di stucco. Allenatori di Serie A, calciatori e addetti ai lavori si sono stretti intorno al mister e sono arrivati centinaia di messaggi d’affetto per lui da ogni dove. Messaggi che sono arrivati anche ai profili Instagram delle figlie, Vicky e Virginia. Parole piene di calore umano, di tenerezza, d’amore.

Mihajlovic e le figlie: cos’è successo dopo la notizia shock

Mihajlovic deve assolutamente sottoporsi ad una terapia d’urto, qualcosa di abbastanza serio. E’ tutto quello che sappiamo fino ad ora, almeno fino a quando non sarà il mister a parlare in conferenza stampa, prevista per oggi alle 16. La notizia, invece, ha cominciato a rimbalzare sul web e sui social a partire da ieri sera. In particolar modo da questa mattina. Le reazioni da parte dei social sono state svariate. In tanti hanno voluto scrivere qualche parola d’affetto rivolta al mister, provando a mostrare un po’ di vicinanza. E’ il minimo, ma forse anche il massimo per chi non conosce il mister di persona e che quindi non può avere un contatto diretto con lui.

Guardando sul profilo Instagram delle figlie del tecnico, Sinisa Mihajlovic, si leggono tantissimi commenti. I fan provano a dare forza alle ragazze. E, tra l’altro, sono tutti fiduciosi che il mister possa rimettersi in sesto nel più breve tempo possibile. Ecco uno screen:

L’immagine pubblicata da Victoria Mihajlovic, figlia di Sinisa, risale alla giornata di ieri. Molto probabilmente, agendo d’istinto, i followers si sono riversati in massa sui profili delle ragazze per scrivere qualcosa che le potesse confortare. Gesti ricchi di calore umano che fanno bene al cuore.

