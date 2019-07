Belen e Stefano sono i protagonisti di un episodio davvero imbarazzante: tra loro due, infatti, spunta un ‘terzo incomodo’, ecco di si tratta nel dettaglio.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Così come la loro prima vacanza da marito e moglie riuniti. Da come è stato possibile, infatti, percepire dalle ultime foto pubblicate da entrambi su Instagram, la coppia, in compagnia del piccolo Santiago, è stata ad Ibiza per trascorrere delle settimane in totale relax e tranquillità. Sembra, da come testimoniato in alcune recente Instagram stories, che la loro vacanza spagnola, per il momento, sia giunta al termine. Ieri sera, infatti, la tenera coppia era in aeroporto. Non sappiamo quale fosse la loro destinazione, sappiamo che, come al solito, i due ‘piccioncini’ sono stati protagonisti di un episodio davvero imbarazzante. Ecco cos’è accaduto.

Belen e Stefano, episodio imbarazzante: è accaduto all’aeroporto

Dopo una fantastica vacanza ad Ibiza, è tempo, per Stefano e Belen, di ripartire. La meta è sconosciuta. Eppure, per abbandonare la deliziosa isola spagnola, è opportuno prendere l’aereo. Ecco. È proprio all’aeroporto, infatti, che i due coniugi sono protagonisti di un episodio davvero imbarazzante. Com’è, ormai, risaputo da tutti, Belen è una rinomata e talentuosa modella. Numerose sono le campagne pubblicitarie di cui lei è la testimonial. Tra cui spunta, ormai da anni, la nota azienda di biancheria intima. Ebbene. Ed è proprio mentre attendono, evidentemente, il loro volo che i due ‘piccioncini’ notano, fuori l’aeroporto di Ibiza, il cartellone pubblicitario con affissa Belen. Immediata è stata la reazione della showgirl che, per ridere, ha esclamato: “Io, lui e e quella là”, inquadrando, quindi, lei, suo marito e il cartellone. Insomma, un siparietto davvero incredibile. Che, ancora una volta, conferma la perfetta sintonia ritrovata con suo marito.

