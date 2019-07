Belen Rodriguez al mare, l’inquadratura del suo cellullare è troppo alta: scollatura in bella mostra, ma spunta un dettaglio davvero clamoroso.

Continua la vacanza da sogno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E con essa, ovviamente, non sono affatto terminati i fantastici e deliziosi scatti della modella argentina. Nonostante credevamo che la vacanza fosse finita, poche ore fa, la bella Rodriguez ha pubblicato dei deliziosi e fenomenali scatti in compagnia di suo marito. Ecco. È proprio uno di essi che, con una particolare ed entusiasmante inquadratura dall’alto, mostra alcuni dettagli del corpo della nostra Belenita. Non soltanto, infatti, è possibile, ancora una volta, notare la scollatura mozzafiato della showgirl, ma anche un particolare davvero ‘clamoroso’. Che, ovviamente, non sarà passato inosservato nemmeno agli occhi attenti dei suoi sostenitori. Ecco di cosa parliamo nello specifico.

Belen Rodriguez: l’inquadratura dall’alto mostra un particolare ‘clamoroso’, ecco quale

È risaputo, ormai, che Belen Rodriguez non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con i suoi sostenitori. Su Instagram, e non solo, l’argentina è, infatti, una vera e propria celebrità. Non soltanto per i numeri pazzeschi dei suoi seguaci. Ma anche, e soprattutto diremmo, per il numero spropositato delle sue foto. Pensate, ne ha più di 6mila. Insomma, dei numeri davvero esorbitanti. Ma non solo. Perché, anche tramite le Instagram stories, la modella non perde occasione di condividere video o foto davvero incredibili. Una di essa risale a poche ore fa quando, in compagnia di Stefano intento a prendere il caffè, Belen si immortala con un’inquadratura davvero da urlo. Con il telefono posto più in alto del solito, infatti, l’argentina mostra la sua scollatura. E non solo. Da come si può vedere dal frame riproposto in alto, è ben altro che cattura l’attenzione. Ovvero? Quel ‘segno bianco’ che si intravede chiaramente e che, soprattutto, fa nettamente contrasto con l’abbronzatura del corpo di Belen. Segno, evidentemente, di un costume a vita alta. Insomma, non è un dettaglio ‘clamoroso’?

