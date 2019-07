Eros Ramazzotti difende l’ex moglie Marica Pellegrinelli sui social: tutta la verità del cantante sulla fine della loro storia.

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la coppia composta da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Sulle pagine del settimanale Oggi i due hanno avuto una crisi per colpa della forte gelosia: sarebbe stata proprio lei a lasciare il cantante. Dopo una settimana, il papà della famosa Aurora, giovane conduttrice nata dal suo ex rapporto con Michelle Hunziker, ha rotto il silenzio ed ha pubblicato un video sui suoi canali social. Ecco le sue parole.

Eros Ramazzotti difende Marica sui social: tutta la verità del cantante

“Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana“, è così che comincia il discorso di Eros Ramazzotti tramite il suo profilo Instagram. In un video il famoso cantante ha spiegato che tutto ciò che gira sul web sul loro conto non è reale. “Abbiamo deciso di dividerci, tutto quello che ho letto non è realtà“.

Ha difeso l’ex moglie sottolineando che è una bravissima mamma ed una donna fantastica “Non un arrampicatrice come qualcuno ha detto”, le sue parole. La didascalia del video postato riporta una frase di Martin Luther King: “In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni cattiva, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone”. L’intervento del famoso cantante ha finalmente rotto il silenzio dopo le terribili critiche che ha ricevuto l’ex moglie.

