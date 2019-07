Marica Pellegrinelli ricoperta di insulti sui social dopo la rottura con Eros Ramazzotti: “Arrivista, hai sfruttato Eros”. Ecco cosa è successo.

L’improvvisa rottura dopo 10 anni d’amore tra Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli ha sconvolto tutti. I fan della coppia sono increduli: in tanti anni, mai una voce di crisi intorno a Eros e la sua splendida metà. Ma all’improvviso il comunicato ufficiale: il loto matrimonio è finito. Il motivo? Alcune incomprensioni. Ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un ‘terzo incomodo’, con cui Marica avrebbe un flirt. Questa voce ha fatto letteralmente infuriare i fan, che hanno ricoperto la Pellegrinelli di insulti non proprio piacevoli. Ecco cosa sta accadendo sul suo profilo.

Potrebbe interessarti anche:

Marica Pellegrinelli ricoperta di insulti dopo la rottura con Eros Ramazzotti: colpa del suo nuovo flirt?

I fan sembrano essersi schierati.Dopo la rottura tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli, gran parte del web sembra essere contro quest’ultima. Colpa d una voce delle ultime ore, secondo cui la bellissima modella avrebbe un flirt in corso con Charley Vezza. Insomma, sarebbe lui la causa della fine del suo matrimonio col cantante? Nulla di ufficiale e provato. Ma il web si sa ama scatenarsi anche con poco. E quello che sta accadendo nel profilo di Marica nelle ultime ore è davvero incredibile. Date un’occhiata:

Questi sono solo alcuni dei commenti shock contro la Pellegrinelli, ‘colpevole’ secondo gli utenti di aver sfruttato Eros Ramazzotti e la sua popolarità. Un’accusa davvero pesante per la donna, che dal cantante ha avuto anche due splendidi bambini. Insomma, se la voce del presunto flirt di Marica con Charley Vezza dovesse rivelarsi vera, i fan non sarebbero proprio tutti dalla sua parte. Come finirà questa storia? La Pellegrinelli replicherà alle accuse ricevute?

Per ulteriori news e aggiornamenti su Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli CLICCA QUI