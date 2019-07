Loredana Lecciso ritocchi estetici: c’è un particolare curioso

Loredana Lecciso esagera, la trasformazione è evidente: ma c’è un particolare curioso. Una persona in particolare dietro i suoi cambiamenti estetici

La chirurgia è da sempre l’aiutino principale a cui ricorrono famosi e meno famosi. Al centro della critica, e non da poco tempo, c’è e c’è stata Loredana Lecciso. L’ex compagna di Al Bano, che a breve potrebbe rientrare nel cast di un noto reality show, ha lasciato più volte che qualche ritocco perfezionasse il suo viso. Noto ormai come da quando l’ex di Al Bano si faceva notare in tv, fino agli ultimi periodi, il suo volto sia completamente cambiato. Una trasformazione a cui abbiamo assistito nel corso del tempo, certi che la mano del chirurgo non sempre sia stata così leggera da non evidenziare i cambiamenti del suo viso.

Loredana Lecciso, un volto completamente trasformato dalla chirurgia. I retroscena sul chirurgo

Dai primi tempi con Al Bano, è evidente che Loredana Lecciso abbia subito una vera e propria trasformazione, cambiando totalmente il suo viso. Nell’ormai lontano 2001, quando Loredana era una giornalista pubblicista ancora sconosciuta ai molti, mostrava tratta molto più delicati e lineamenti meno marcati. Un viso quasi paffuto, tondo, cosa snaturata negli ultimi anni. I suoi zigomi sono diventati molto più pronunciati, il volto scolpito nei dettagli e le sopracciglia palesemente ritoccate. L’ex del noto cantante di San Marco Cellino, cosa curiosa, pare sia passata sotto le mani di suo fratello, che di mestiere per l’appunto fa il chirurgo plastico. Non tutti però sembrano apprezzare il lavoro, anzi, la Lecciso è spesso al centro delle critiche. Le punturine, a detta degli haters, sembrerebbero un po’ troppe ed è un attimo che, se il troppo storpia, ti fa finire nel mirino dei follower. Oggi Loredana non è più quella bella e semplice ragazza che ha fatto innamorare Al Bano, ma pare si sia lasciata prendere un po’ troppo la mano.

