L’influencer napoletana Chiara Nasti è ritornata single? Ecco i chiari indizi social che sembrano sciogliere ogni dubbio a riguardo.

In queste ultime settimane, Chiara Nasti è stata spesso al centro dell’attenzione. Già in precedenza, infatti, vi abbiamo parlato di quando la giovane influencer è stata spesso ‘bacchettata’ sui social. Soprattutto, in seguito ad alcune dichiarazioni, a detta di alcuni suoi fan, inappropriate. Impossibile, infatti, dimenticare la sua rivelazione, poi definita da Chiara come un gioco, di non bere acqua da un paio di anni. Insomma, una dichiarazione davvero ‘choc’. Ebbene. Nonostante sia passato del tempo da questo episodio e nonostante Chiara abbia spiegato abbondantemente che era un semplice ‘scherzo’, la napoletana è ritornata al centro dei riflettori per un altro motivo. La domanda, infatti, che i suoi fan si pongono è: ma Chiara è single? Cosa lo fa pensare? Ecco gli indizi.

Chiara Nasti è una giovane influencer napoletana. E come tale, non perde mai occasione di condividere, con i suoi fan, i momenti salienti della sua giornata. Numerosi, infatti, sono gli scatti riguardanti la sua vita lavorativa, le sue sponsorizzazioni e, perché no, anche la sua vita privata. Ecco. A proposito di questo, numerosi suoi fan hanno notato che, da un po’ di tempo, la napoletana non condivide più foto con il suo fidanzato Ugo Abbamonte. Ricordiamo, infatti, che, all’epoca della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, l’influencer aveva abbandonato il reality proprio perché sentiva la mancanza del suo ragazzo. Ecco. A distanza di un anno, cosa sarà cambiato? A quanto pare, quindi, Chiara è ritornata single. E, tra l’altro, ci sarebbero diversi indizi che lo confermerebbero. In primis, i due non si seguono più su Instagram. Non pubblicano più foto di coppie. Ed, infine, Chiara, pochissime ore fa, ha pubblicato un’Instagram stories davvero abbastanza eloquente. Durante una sua serata ad Ibiza, la giovane influencer si lascia immortalare durante una sua ‘particolare’ camminata. Ed in sottofondo si ascolta una canzone di Luché e Sfere Ebbasta. “Quest’estate sono single”, recita la canzone. Sarà un chiaro indizio? Lo scopriremo.

