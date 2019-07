C’è un clamoroso colpo di scena per il presunto furto di cui è stato accusato Marco Carta: sarebbero, infatti, spuntati nuovi video e nuove testimonianze.

A distanza di alcuni mesi dal presunto furto di Marco Carta, si ritorna sulla questione. Era il 1 Giugno scorso quando il cantante è stato arrestato per furto aggravato. In compagnia di una sua amica, infatti, si diceva che il giovane Marco avesse rubato alcune magliette dalla Rinascinente di Milano, per un costo di 1200 euro. Un’accusa, da come si può vedere, davvero gravissima. Che, tra l’altro però, era stata immediatamente smentita. A distanza di un po’ di tempo, ci sono delle clamorose novità. Sarebbero, infatti, spuntati fuori nuovi video della sorveglianza e nuove testimonianze. Eccole nel dettaglio.

Furto Marco Carta, ultime notizie: spuntano nuovi video e testimonianze

Stando a quanto riportato da Il Giornale e L’Unione Sarda, il pm Nicola Rossato avrebbe acquisito alcuni nuovi video della sorveglianza e nuove testimonianze degli addetti ai lavori della Rinascente che sembrerebbero avvalorare la tesi secondo cui il cantante sardo sarebbe coinvolto nel furto del giugno scorso. Secondo tali nuove prove, quindi, Marco Carta, insieme alla sua amica Fabiana Muscas, sarebbe anche lui colpevole dell’accaduto. E non solo. Perché, da quanto scritto sui quotidiani, il responsabile della Rinascente avrebbe anche denunciato ‘la coppia’. Ciò significa, quindi, che durante il processo i Grandi Magazzini potrebbero anche chiedere i danni. Ovviamente, per adesso non è nulla sicuro. Bisognerà attendere il 20 settembre, la data della prima udienza in tribunale.

Per ulteriori news su Marco Carta –> clicca qui