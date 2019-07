Una delle corteggiatrici di Uomini e Donne Angela Caloisi, nonché compagna di Paolo Crivellin, è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto.

È stata senza alcun dubbio una delle corteggiatrice più amate e sorprendenti di Uomini e Donne. Con la sua compostezza, eleganza, raffinatezza ed eleganza, Angela Caloisi è entra, in un batter baleno, nel cuore del pubblico accanito del programma. Ed, in particolare, di Paolo Crivellin, tronista dell’epoca ed attuale suo compagno. I due si amano alla follia. E non perdono occasione di mostrarlo apertamente ai loro followers. Numerose, infatti, sono le foto che la giovane coppia pubblica su Instagram proprio a testimonianza del loro profondo legame. Ecco. È proprio su questo famoso social network che, pochissime ore fa, Angela è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, spiacevole imprevisto per Angela Caloisi: cos’è accaduto

Come dicevamo quindi, non è assolutamente la prima volta che Angela e Paolo condividono su Instagram le prove del loro amore. Spesso, infatti, sono protagonisti di siparietti davvero comici e divertenti. Pochissime ore fa, però, è successo qualcosa di insolito. Come testimoniato da alcune Instagram stories di Paolo, la bella modella campana è stata vittima di un crudele scherzo organizzato dal suo fidanzato. Soltanto che l’ex tronista, nel pubblicare la reazione della sua ragazza a tale scherzo, non si è reso conto di aver reso noto, ai loro sostenitori, il numero telefonico della ragazza. E, stando a quanto riportato da Angela in alcune Instagram stories, immediata è stata la reazione dei fan che, alla visione del numero, l’hanno bombardata di telefonate e messaggi. Nonostante, infatti, Paolo avesse prontamente cancellato la stories, il danno, ormai, era stato fatto. Proprio per questo, quindi, l’ex corteggiatrice ha ‘implorato’ i suoi fan a non chiamarla più. Altrimenti, è costretta a recarsi alla polizia.

