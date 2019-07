Francesco Sarcina devastato dopo la confessione di Clizia: il tradimento con Scamarcio è stato uno shock. Il racconto della reazione

La fine della storia con Clizia Incorvaglia è stata per Francesco Sarcina un vero e proprio devasto. Il frontman delle Vibrazioni, oltre al danno, ha subito anche la beffa. Quelle che sembravano solo voci, sono state confermate: Clizia l’ha tradito col il suo storico migliore amico Riccardo Scamarcio. Dopo l’annuncio di Clizia sui social, che ha comunicato la fine dell’amore con Sarcina, il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, raccontando il momento della confessione e la sua reazione. Uno shock da cui difficilmente si riprenderà, ma per ora Francesco ha un solo obiettivo.

Francesco Sarcina e Clizia Incoravglia si sono ufficialmente detti addio. Una storia che ha dell’incredibile e che ha spiazzato il frontman e sconvolto il pubblico e i follower della coppia. I condizionali possono essere spazzati via, Clizia ha davvero tradito Sarcina con Riccardo Scamarcio, storico migliore amico di lui e loro testimone di nozze. La Incorvaglia non ci ha girato troppo intorno nel dare la notizia a Francesco, che ha reagito peggio della morte del padre, come lui stesso rivela. Il tradimento si è consumato mesi fa e Francesco sperava che la cosa potesse rimanere segreta; una ferita riaperta al momento delle prime voci che raccontavano dell’episodio. “Eravamo in macchina” racconta Sarcina riferendosi al momento della confessione, “Giuro, ho vomitato”. Una notizia che l’ha sconvolto doppiamente: per il tradimento in primis, per “l’altro” in questione, poi. Riccardo e Francesco sono amici da più di quindici anni e quest’ultimo ha ricordato svariati episodi di vita, ancora incredulo davanti all’accaduto. Ma ora Sarcina ha un solo obiettivo, prendersi cura dei suoi figli e non trascinarli in un vero e proprio dramma familiare.

