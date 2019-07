Filippo Bisciglia, l’incidente e il racconto del coma: ecco cosa ha avuto il conduttore di Temptation Island, il reality della coppia in onda su Canale 5.

È amatissimo dal pubblico: senza di lui Temptation Island non avrebbe così tanto successo. Parliamo di Filippo Bisciglia, ex gieffino, ora conduttore del reality di Canale 5 dedicato alle coppie. Il conduttore ha ormai una schiera numerosissima di fan che lo adorano. Ma forse non tutti conoscono un particolare davvero toccante del suo passato. All’età di 15 anni, Filippo è stato vittima di un incidente stradale molto grave, che l’ha ridotto in fin di vita. Al settimanale F, il conduttore ha raccontato alcuni aneddoti di quella triste esperienza, che l’ha ridotto in coma farmacologico.

Filippo Bisciglia è uno dei personaggi tv più amati del momento. La sua conduzione di Temptation Island fa impazzire i fan. Ma non tutti sanno che il passato di Filippo non è stato così felice. Un incidente col motorino a 15 anni poteva essere fatale per l’ex concorrente del GF. Che racconta la sua esperienza quando si trovava in coma farmacologico, per via dell’incidente. “Ho visto quella meravigliosa luce bianca, che si dice preceda la morte”, racconta Bisciglia al rotocalco F. Un ricordo davvero profondo per il conduttore, che anche da piccolo ha dovuto affrontare grandi difficoltà: è stato il medico Milella a riuscire a trovare una cura per il morbo di Perthes, patologia rara che gli ha impedito di camminare per circa due anni e mezzo. Un passato non proprio facile per il conduttore, che è riuscito però a vincere le sue battaglie, mostrandosi oggi più solare che mai.

