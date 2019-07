Chiara Nasti torna single e rompe il silenzio: la conferma sui social. Una storia e un commento su Instagram spazzano via ogni dubbio

Nelle ultime ore è rimbalzata una notizia inerente alla vita sentimentale di Chiara Nasti. L’influencer, che è da tempo in vacanza ad Ibiza in compagnia della famiglia, è stata al centro del gossip per l’assenza, per l’appunto, del suo Ugo. Un’estate caldissima quella delle sorelle Nasti, che in un modo o nell’altro non fanno altro che far parlare di loro. Dopo le ultime su Angela e la sua nuova fiamma, sono state le indiscrezioni sulla fine della storia tra Chiara e Ugo ad infiammare in poche ore il web, ma è stata la stessa Nasti a fare chiarezza sulla situazione.

Chiara Nasti è ufficialmente single: la doppia conferma su Instagram

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati? La risposta ormai è diventata certa: si. I due, dopo un paio d’anni di relazione, hanno messo un punto alla loro storia. Chiara è volata in Spagna e si sta dedicando ad un periodo di relax e divertimento con la sua famiglia. Il primo campanello d’allarme è stato dettato dall’assenza di Ugo, poi gli indizi lanciati da Chiara, che ha postato una storia in seguito al concerto di Sfera Ebbasta all’Ushuaia con in sottofondo una parte della canzone di Luché featuring Sfera, Stamm Fort, lasciando poco spazio all’immaginazione. In ultimo i rumors sono stati ufficialmente confermati dalla stessa Nasti, che ha risposto al commento di un follower che l’accusa di essere già a caccia di qualche calciatore o ex tronista, ribadendo: “Sono single, quindi? Ti entra o ti esce qualcosa?”. Al momento la bella Chiara non ha ancora rivelato i motivi della rottura col suo ormai ex fidanzato Ugo, né pare abbia conquistato il cuore di qualche super vip con loro in vacanza sull’Isola, ma c’è chi scommette che non ci vorrà troppo per vederla accanto a qualche volto noto. Per ora Chiara pensa solo a divertirsi e a godersi la spensieratezza della sua gioventù, in attesa che qualcosa possa rimettersi a posto o, chissà, che qualche nuova fiamma possa accendere ulteriormente un’estate già calda e movimentata.

