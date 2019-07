Barbara D’Urso sdraiata al sole: la foto in costume scatena i followers di Instagram. Diamo uno sguardo.

Barbara D’Urso si sta godendo le sue meritate vacanze, in attesa della nuova stagione televisiva. L’inarrestabile conduttrice si è presa una pausa, ma tornerà a settembre in tv con tutte le sue seguitissime trasmissioni. Ma, nel frattempo, si tiene a stretto contatto coi fan attraverso i suoi social. Nello specifico, Barbarella ama postare foto e video sul suo profilo Instagram. E qualche ora fa, la regina di Pomeriggio 5 ha pubblicato uno scatto che non è passato di certo inosservato. Una foto in costume, che ha scatenato i followers. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso sdraiata al sole: la foto in costume manda in tilt Instagram

Se vi manca il caffeuccio pomeridiano e il suo ‘col cuore’, niente paura. Potete iniziare a seguire Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram. La conduttrice Mediaset è infatti molto attiva sui social, dove ama interagire coi numerosissimi fan che la seguono. E qualche ora fa, Barbara ha deciso di deliziare i suoi followers con uno scatto molto particolare. Guardate un po’:

Una foto in cui la D’Urso si mostra in costume, sdraiata a prendere il sole in spiaggia. Una foto ‘ricordo’ però, come specifica la stessa conduttrice nella didascalia. Non sono mancati gli haters che hanno commentato lo scatto in maniera ‘pungente’: qualcuno ha fatto notare alla D’Urso il fatto che preferisca postare foto vecchie per non mostrarsi per come è ora. Ma la maggior parte dei followers ha apprezzato la foto postata da Barbara D’Urso, che si dimostra sempre più una regina. Anche sui social!!

