Federica Nargi in bikini per una nuova campagna pubblicitaria: bella, anche di più, ma ci sono dei dettagli che di sicuro non tutti avranno notato

Federica Nargi sta pubblicizzando una nota marca di costumi: Iambikini. Pertanto, il suo account Instagram pullula di foto in cui la si vede in pose di ogni genere. Foto che avranno sicuramente fatto girare la testa a tutti i suoi follower. Federica Nargi si è lasciata fotografare seduta semplicemente su una sedia oppure mentre è in barca. Il mare, l’acqua cristallina, una bellezza come lei: insomma, una foto da decine di migliaia di ‘mi piace’.

Federica Nargi: nuova collezione di bikini

Federica è sempre più incantevole. Il suo compagno, Alessandro Matri, è senza dubbio molto fortunato. Da poco è diventato papà per la seconda volta. Insomma, un amore che va a gonfie vele. E questo può farci intendere che Federica Nargi sia adorabile anche dal punto di vista caratteriale. Mai un litigio, mai qualcosa che potesse far pensare ad una crisi nel loro rapporto. Da poco, la bella showgirl ed ex velina, ha iniziato una campagna promozionale di costumi per IamBikini. E, dobbiamo ammettere, che a lei stanno veramente da favola.

Capsule Collection: questo il nome della nuova collezione di costumi. La foto è stata pubblicata dalla pagina Instagram ufficiale del marchio.

Tutti i particolari che non si notano subito

La bellezza di Federica Nargi è disarmante. Soprattutto in questa foto. Tuttavia, con un po’ di attenzione, ci accorgiamo di un particolare inatteso: cos’ha al piede? Non è un infradito, come potrebbe sembrare a primo impatto. Una specie di cavigliera fatta di tessuto? Chissà, soltanto lei potrebbe spiegarcelo. Inoltre, magari non tutti ci avranno fatto caso, ma Federica mostra un bel po’ di addominali. Roba da atlete, per intenderci. Sicuramente, la Nargi tiene molto alla sua forma fisica. Non sappiamo di preciso quante ore di allenamento siano necessarie per arrivare ad un fisico del genere. Di sicuro saranno tante. Ma tante…

