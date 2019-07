Nell’ultima foto di Silvia Provvedi su Instagram, la cantante è davvero irresistibile: la maglia è davvero scollata, spunta un tatuaggio particolare.

È sempre irresistibile Silvia Provvedi. Pochissime ore fa, la giovane e bella cantante del duo Le Donatella ha letteralmente sbalordito i suoi numerosi ed affezionati fan Instagram. Non è assolutamente la prima volta che l’ex fidanzata di Fabrizio Corona suscita una tale reazione social. Eppure, ogni volta sembra regalare qualcosa in più. Anzi. Ogni volta sembra mostrare qualcosa di sé completamente inedito. Come quel particolare tatuaggio che si intravede chiaramente data la maglia troppo scollata. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Tranquilli, ve lo sveliamo immediatamente.

Silvia Provvedi, la maglia è scollata: il tatuaggio ‘hot’ proprio lì cattura

È, senza alcun dubbio, un’estate davvero pazzesca per Silvia Provvedi. Dopo il lancio del tormentone estivo del duo Le Donatella ‘Scusami, ma esco’, le due gemelline hanno aumentato ancora di più il loro successo. Non soltanto per la loro bravura e versatilità, ma anche per la loro bellezza. Nonostante, infatti, abbiano colori completamente diversi tra di loro (Silvia è scura, Giulia è bionda), le due sorelle vantano sicuramente una bellezza davvero fuori dai limiti. Lo testimonia, tra l’altro, quest’ultima foto pubblicata da Silvia. È in città, lo si vede chiaramente. E per mettere in mostra la sua abbronzatura, l’ex fidanzata di Corona indossa una maglia, probabilmente un body, di colore nero. Che, però da come si può vedere, è davvero troppo scollata. Impossibile, quindi, distogliere lo sguardo dalla prosperosa scollatura. Ed, in particolare, da quel tatuaggio ‘hot’ che si intravede chiaramente. Parliamo, infatti, di quel ragno disegnato tra la sua scollatura. Insomma, senza alcun dubbio, un tatuaggio davvero particolare. Nessuno mai, ammettiamolo, lo disegnerebbe sul suo corpo. Eppure, Silvia lo ha fatto. Ed è proprio questa sua particolarità e caratteristica a renderla ancora più speciale.

