Temptation Island, Le Donatella commentano la puntata di ieri nelle loro Instagram Stories: “Stendiamo un velo pietoso su Massimo”. Ecco la loro opinione.

Quest’anno Temptation Island sembra aver conquistato davvero tutti. Tra i milioni di telespettatori incollati alla tv il lunedì sera, ci sono anche anche loro, le simpaticissime Giulia e Silvia Provvedi. Le Donatella hanno commentato la puntata di ieri attraverso le loro Instagam Stories. Le gemelline non hanno avuto parole piacevolissime soprattutto nei confronti di Massimo Colantoni, il fidanzato di Ilaria Teolis. Ma non mancano frecciatine a Jessica. Scopriamo le loro parole.

Temptation Island, Le Donatella contro Massimo: i commenti durante la puntata

Tutti pazzi per Temptation Island: il reality dedicato alle coppie piace davvero a tutti. E tutti amano commentare le vicende dei protagonisti. Anche le Donatella hanno seguito la puntata di ieri e hanno detta la loro sulle immagini in onda. Nel mirino delle sorelle Provvedi ci è finito principalmente Massimo, fidanzato di Ilaria, che è sempre più vicino alla single Elena: “Stendiamo un velo pietoso!”, dichiarano le sorelle, visibilmente contrariate dal comportamento del fidanzato. “Ma è convinto di essere piacente?”, continuano in modo pungente le sorelline, che per Massimo non sembrano avere alcuna simpatia. E lo si nota anche dalla reazione delle sorelle alla vista di Ilaria vicina al single Javier. Date un’occhiata:

“E Massimo muto”, con tanto di faccina sorridente, con l’immagine di Massimo al falò, mentre guarda i video della sua fidanzata col sexy tentatore argentino. Ma le bellissime Provvedi ne hanno anche per Jessica Battistello, uscita dal programma senza il suo fidanzato Andrea. Per le Donatella, Jessica ha preso una ‘sbandata’ per il single Alessandro, ma ben presto lui si disinteresserà di lei, come spesso fanno i tentatori al termine del reality. Insomma, commenti vivaci quelle delle sorelline, che anche in questa occasione si dimostrano spontanee e alla mano.

