La nuova edizione di Temptation Island Vip è pronta a partire. Per quest’autunno, infatti, è prevista la seconda edizione. Che, a quanto pare, partirà con un gran colpo di scena. Parliamo, infatti, della conduttrice. Non vi sarà più, come è risaputo, Simona Ventura. Bensì Alessia Marcuzzi. Insomma, un acquisto davvero incredibile per il programma. Per i concorrenti, invece? Beh, riguardo questa ‘sfera’, per il momento, non vi è ancora nessuna novità. Sono spuntati, infatti, tantissimi nomi. Tra cui Francesca De André e Gennaro Lillio, ex concorrenti del Grande Fratello, ed, addirittura, anche Delia Duran ed Alex Belli. Se per la prima coppia la risposta è abbastanza chiara, ecco quanto dichiara, invece, l’attore di Centovetrine.

Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip? Ecco tutta la verità

È, senza alcun dubbio, la coppia del momento. Dopo aver definitivamente chiarito la loro relazione e posizione con Mila Suarez, Delia Duran ed Alex Belli si godono appieno la loro storia d’amore. Sui canali social di entrambi i ragazzi, infatti, ci sono le testimonianze. I due appaiono più felici, innamorati, spensierati ed appagati che mai. Eppure, in questi ultimi giorni, si è parlato tantissimo di una loro ipotetica partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Ecco. È vera questa notizia? A parlare è l’attore di Centovetrine che, in una recente intervista al settimanale Nuovo, ha chiaramente smentito la notizia. Stando a quanto riportato e dichiarato, l’attore, quindi, preferirebbe stare completamente lontano dal piccolo schermo perché certo di non poter esplicare al massimo le sue potenzialità. Certo, la chiamata di Maria De Filippi, definita da lui ‘la signora della tv’, non la rifiuterebbe affatto. Piuttosto, però, spiegherebbe per quale motivo preferisce vivere la sua relazione lontano dalle telecamere.

