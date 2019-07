Instagram cambia: d’ora in poi arriverà una notifica prima della disabilitazione di account a rischio censura.

Pare che stiano cambiando alcune cose all’interno dei social network: Instagram in particolare, azienda comprata da Facebook Inc., è una delle app più utilizzate nel mondo e spesso attua degli aggiornamenti per garantire un clima sereno ed una sicurezza nella navigazione e nei contenuti. Chi usa la piattaforma si sarà trovato spesso elementi fastidiosi e poco educativi nello scorrere la home o la sezione “esplora”: d’ora in poi Instagram garantirà molta più sicurezza. Sta cambiando policy in merito alla privacy ed ad alcune restrizioni sui contenuti: ecco cosa ha annunciato tramite un post sul blog ufficiale l’app più famosa ed utilizzata.

Instagram cambia: gli account a rischio chiusura saranno avvisati

Capita sempre più frequentemente che alcuni account vengano bloccati o disabilitati, temporaneamente o provvisoriamente: perchè? Ci sono alcune violazioni che riguardano bullismo, nudità, pornografia, aggressioni, incitamento all’odio, terrorismo o vendita di prodotti illegali, che Instagram non consente. C’è una pena per chi va contro queste regole ed è la chiusura dell’account.

Il famoso social network sta per cambiare le policy nelle restrizioni sui contenuti: ha avvisato con un post sul suo blog ufficiale che d’ora in poi se si compie un numero di violazioni in un arco temporale l’app invierà una notifica prima di procedere alla disabilitazione dell’account. Chi sarà avvisato di essere a rischio potrà rivolgersi all’Help Center di Instagram e risolvere il problema o chiarirlo e scoprire dove e con cosa ha violato le regole dell’app.

