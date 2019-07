Taylor Mega, un programma tutto suo in arrivo? La sua risposta toglie i dubbi. Vediamo cosa ha svelato su Instagram.

Tra le influencer più belle e seguite del momento, c’è sicuramente lei, la bellissima Taylor Mega. L’abbiamo conosciuta meglio grazie alla sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello. E da quel momento la bionda può vantare di una numerosissima schiera di fan. E proprio uno di loro ha chiesto a Taylor se la vedremo mai in un programma tutto suo. La risposta della Mega è molto chiara. Diamo un’occhiata.

Taylor Mega, un programma tutto suo? “Poco spazio alle giovani leve”

Taylor Mega è una delle influencer più amate del momento. Con i suoi 1,8 milioni di followers, Taylor è diventata un personaggio davvero influente. Soprattutto dopo l’apparizione in tv al Grande Fratello, dove si è messa spesso in evidenza per gli scontri con Francesca De Andrè. Ma proprio a proposito di tv, arriva una richiesta precisa alla sexy bionda. Ecco cosa le ha chiesto un utente, attraverso le domande di Instagram:

Un fan di Taylor le chiede qualcosa in merito a una trasmissione tutta sua. E la risposta dell’influencer è molto chiara: non solo le piacerebbe, ma saprebbe anche già di cosa occuparsi. Ma una eloquente frecciatina al panorama televisivo italiano fa capire che, per ora, per lei c’è spazio solo per le ‘ospitate’ nei programmi. Qualcuno accoglierà la richiesta di Taylor? Non ci resta che attendere le prossime news sulla bellissima bionda. E a voi, piacerebbe vederla ancora sul piccolo schermo?