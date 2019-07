View this post on Instagram

Parlati bene. Quando parli con te stessa, parlati bene. Non sminuirti, non ti offendere, non darti appellativi poco carini. La tua mente memorizza tutto, sottolinea, ricorda; specie quando credi di essere sovrappensiero. Trattati bene. Trattati come tratteresti un'altra persona. Trattati come se potessi vederti dall'esterno. Sii comprensiva coi tuoi errori. Sii buona coi tuoi inciampi. Sii gentile coi tuoi difetti. Sei tu la prima persona da amare. Sei tu la più importante storia d'amore. Parte tutto da te. Parte tutto dal tuo decidere come darti al mondo senza scordarti di te stessa. Non ti sottovalutare e allontanati da chi lo fa. Non mancarti di rispetto e non permettere a nessuno di farlo. Tieniti tutti i bronci che desideri per il tempo che servono ma fai il possibile per trasformarli in sorrisi. Per te.💕