Ilary Blasi esplosiva, beccata in spiaggia con un costume strettissimo

Ilary Blasi esplosiva in spiaggia: è stata beccata con un costume strettissimo. La conduttrice televisiva è super sexy!

È uno dei personaggi televisivi più amato dagli Italiani: Ilary Blasi con la sua professionalità, ironia e la sua esplosività riempie i programmi che conduce. È stata al timone per 3 anni del Grande Fratello VIP: quest’anno però ha deciso di abbandonare il programma di Canale 5. L’ex letterina ha anche spiegato i motivi per cui ha deciso di rinunciare ad un lavoro così importante: per ora intanto si gode le vacanze e sui social è spuntato uno scatto della bellissima Ilary in costume. Ecco di che si tratta!

Ilary Blasi esplosiva, in spiaggia con un costume super sexy

Bellezza mozzafiato e personalità esplosiva: ecco come si potrebbe descrivere Ilary Blasi, conduttrice televisiva, showgirl e moglie del “pupone”, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. È uno dei volti Mediaset più giovani e più amati: si sta godendo dei giorni di relax insieme alla sua famiglia.

La classe ’81 romana gode di un fisico mozzafiato e sembra non mutare nel tempo anzi, riesce sempre a sorprendere tutti con i suoi look e con la sua sensualità. Poche ore fa è spuntata una foto su Instagram con la showgirl al mare protagonista: il costume super sexy ha attirato l’attenzione di tutti. Questo lo scatto:

