Jessica Battistello Temptation Island: lato B ben in mostra su Instagram

Jessica Battistello Temptation Island 2019: spunta una foto con lato B ben in mostra per i follower di Instagram, ecco gli ultimi scatti…

Jessica Battistello è stata sicuramente una delle protagoniste assolute di Temptation Island 2019: la sua storia con Andrea Filomena è giunta al capolinea dopo aver conosciuto Alessandro, il tentatore single che le ha regalato emozioni nuove. Era doveroso da parte della nostra redazione cercare qualche foto sul suo profilo Instagram: ebbene, dobbiamo dire che sono tutti scatti abbastanza interessanti e con delle frasi che spesso suscitano curiosità. Adesso, però, tutti vorrebbero capire come sta andando per Jessica fuori dal reality. Se ha continuato, cioè, la sua relazione con Alessandro o se è finito tutto.

Le ultime foto di Jessica Battistello (Temptation Island) su Instagram: scatti da capogiro

E’ innegabile: Jessica Battistello è davvero una ragazza stupenda e non ci potremmo meravigliare se avesse davvero fatto perdere la testa al single Alessandro. Tra le foto pubblicate su Instagram da JeyBatt (sì, è così che si chiama) ce ne sono alcune veramente mozzafiato e sicuramente avranno tenuto incollati i follower allo schermo dello smartphone. Eccone alcune:

Il suo profilo conta ormai più di 107mila follower, numeri abbastanza interessanti. Ci sono diverse foto di lei in costume, al mare. E, in particolare, ce ne sono alcune in cui è ben in mostra il lato B. Si tratta di scatti abbastanza particolari che hanno conquistato, come vediamo, centinaia e centinaia di mi piace.

Come andrà a finire con Alessandro?

Stando a quanto apprendiamo da Leggo.it, ci sarebbe già stata una rottura tra lei e il single Alessandro, conosciuto all’interno del reality. Al settimanale di Uomini e Donne, inoltre, Zarino descrive la sua situazione, spiegando di non essere affatto pentito di come siano andate le cose, aggiungendo che molto probabilmente sarebbe successo comunque anche se non si fossero incontrati.

