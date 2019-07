Alessio Bruno, ex di Temptation Island, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti: ecco la reazione tanto attesa di Eleonora, la sua fidanzata.

Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island 2017, è stato arrestato venerdì scorso per detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato quando, in seguito ad una perquisizione domiciliare, sono stati trovati, in casa del romana, dosi di cocaina pura e all’incirca 5 mila euro in contanti. Insomma, una vera e propria notizia choc. Che, ovviamente, ha letteralmente turbato tutti. In primis, Eleonora D’Alessandro, modella e conduttrice sportiva, nonché fidanzata di Alessio da meno di un anno. I due, infatti, apparivano davvero molto innamorati ed uniti. Inevitabile, quindi, che una notizia del genere abbia scosso anche lei. Proprio per questo, subito dopo la notizia, è giunta la sua reazione. Vediamo tutto nel dettaglio.

Eleonora D’Alessandro: è accaduto subito dopo la notizia dell’arresto di Alessio Bruno

Tutti conosciamo Alessio Bruno. Il giovane romano, infatti, ha partecipato ad una delle passate edizione di Temptation Island con la sua fidanzata Valeria Bigella. I due, seppure fossero usciti insieme dal programma, hanno definitivamente chiuso la loro relazione dopo pochi mesi. Entrambi si sono rifatti una vita. In particolare Alessio. Da meno di un anno, infatti, il romano è legato con Eleonora D’Alessandro, modella e conduttrice sportiva. I due sono andati subito a convivere. E, da come testimoniato dalle foto pubblicate su entrambi i profili social, sono davvero uniti, affiatati ed innamorati. Purtroppo, però, la notizia dell’arresto del giovane ragazzo ha, inevitabilmente, cambiato l’equilibrio della coppia, ma non il sentimento reciproco. Subito dopo, infatti, la notizia di ciò che era accaduto ad Alessio, è giunta la reazione di Eleonora. A chi, infatti, sotto ad una foto di coppia, scrive alla conduttrice di stare accanto al suo fidanzato, la modella, ovviamente, non si sbilancia, ma clicca soltanto ‘mi piace’. Di poche parole, insomma. Ma questo è un gesto che vale davvero tantissimo.

