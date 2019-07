Uomini e Donne, è finita tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? Spunta un clamoroso indizio proprio dal profilo Instagram dell’ex corteggiatrice.

Aria di crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? La coppia uscita quest’anno da Uomini e Donne sembrava vivere un amore da favola. Almeno fino a qualche giorno fa. Sì, perché i fan più attenti hanno notato degli strani movimenti ‘social’ che hanno sollevato qualche dubbio. Il tronista pugliese e la sua bella Sonia sono soliti postare foto e video su Instagram, ma sono ormai parecchi giorni che non si mostrano insieme. Ad alimentare i dubbi su una possibile rottura, l’ultimo post dell’ex corteggiatrice, che sembrerebbe essere proprio una frecciatina sulla questione. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Ivan e Sonia si sono lasciati?

Sonia e Ivan sembravano essere più uniti che mai. Nonostante la distanza, i due riuscivano a stare vicini e a viversi la loro storia d’amore. Sonia volava in Spagna appena poteva, così come Ivan ha raggiunto più volte la sua metà in Sardegna. Ma qualcosa tra i due sembra essere cambiato negli ultimi giorni. Si sa, la mancanza di foto insieme sui social desta sempre preoccupazione nei fan. Che hanno iniziato ad ipotizzare una crisi nella coppia. A rendere tutto ancora più misterioso, l’ultima foto postata su Instagram da Sonia. Non proprio uno scatto ‘normale’. Date un’occhiata:

“A volte preferisco restare in silenzio”, questa la didascalia che Sonia lascia sotto la foto. Una foto in cui si mostra col dito sulle labbra, per mimare il gesto del silenzio. Insomma, che sia una frecciatina ad Ivan? Forse Sonia preferisce non esprimersi riguardo le ultime voci di gossip sulla sua storia… Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire se è davvero finita tra lo spagnolo e la sua bellissima fidanzata.