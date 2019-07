Chiara Ferragni commette un grave errore social: ecco cos’è accaduto e, soprattutto, qual è la foto che non deve mai essere pubblicata.

È estate inoltrata, ormai. Tutti partono, compreso i Vip. È proprio questo, infatti, che, pochissime ore fa, ha annunciato Chiara Ferragni su Instagram. Con la famiglia la completo, la fashion blogger ha informato i suoi sostenitori di essere in procinto di partire per le vacanze con suo marito Fedez e il piccolo Leone. Ecco. Facendo questo, Chiara non sa di aver commesso un ‘grave’ errore. Per quale motivo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni commette un errore: ecco cos’è accaduto

Nonostante l’entrata dell’estate sia piacevole, in pochi sanno dei rischi che si corrono in questa stagione. Non solo, quindi, giornate decisamente più lunghe, sole, mare e vacanze, ma anche aumento dei furti. Con finestre e balconi aperti ma, soprattutto, viaggi, aumenta di gran lunga la possibilità di essere protagonisti di furti. Proprio per questo motivo, il gesto di poco fa di Chiara Ferragni può essere considerato un vero e proprio ‘errore’. Annunciare su Instagram, infatti, di essere in procinto di partire per le vacanze non è sempre una buona idea. Fate attenzione!

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui