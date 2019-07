Francesca Cipriani fa il bagno nuda: la foto ‘scandalo’ su Instagram

Francesca Cipriani fa il bagno nuda al mare: niente costume, in totale libertà. Si mostra così ai suoi follower che sono rimasti completamente di stucco

Francesca Cipriani riesce sempre ad attirare l’attenzione: in un modo o nell’altro. Fino ad ora, eravamo rimasti a delle foto con scollature da capogiro e degli abiti molto, ma veramente molto trasparenti. Adesso, tuttavia, la bella Francesca ha deciso di stupire tutti con una foto in cui è al mare, in acqua, completamente nuda. E’ di spalle e fino ad un certo punto è coperta dall’acqua. Tuttavia, possiamo dire che la foto abbia raggiunto un numero altissimo di mi piace e commenti in poco tempo.

Francesca Cipriani fa il bagno nuda

L’abbiamo vista all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello. Insomma, il reality è il format televisivo che sembra esserle stato cucito addosso. Ma la ragazza non disdegna di certo i talk show. Ha un bellissimo rapporto con Barbara D’Urso, che molto frequentemente la invita nei suoi salotti pomeridiani. E, tra l’altro, la Cipriani è stata anche protagonista di uno scontro verbale abbastanza forte con Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello. Ma torniamo alla foto di cui parliamo:

Si vede perfettamente il segno dell’abbronzatura e lascia intendere di essere completamente nuda nella foto che ha appena postato su Instagram. Quello che colpisce è la frase che allega all’immagine: “Il naufragar m’è dolce in questo mar” di Leopardi. Sì, Giacomo Leopardi citato in una foto di Francesca Cipriani in cui si vede che è totalmente nuda mentre fa il bagno al mare. Beh, non è mica vietato? L’arte e la cultura sono di tutti. I commenti che arrivano sono, per lo più, apprezzamenti del pubblico maschile: “Divissima come sempre”, oppure “ammazza”. Insomma, possiamo lasciar intendere il resto senza riportarlo. Francesca ha messo in cassaforte, in poche ore, circa 30mila mi piace!

