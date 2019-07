È una delle influencer più amate ed apprezzate, ma quanto guadagna Chiara Ferragni? Ecco le cifre dello stipendio della fashion blogger.

È, senza alcun dubbio, una delle influencer più amate, apprezzate in Italia. E non solo. Chiara Ferragni, infatti, è una delle fashion blogger più seguite da milioni di ragazzine e donne. Il suo account Instagram, ne è testimone. Pensate, il numero dei suoi followers ammonta circa a 17 milioni. Insomma, dei numeri davvero esorbitanti, c’è da ammetterlo. Tuttavia, è proprio questa la forza di Chiara: i suoi sostenitori. Proprio per questo motivo, quotidianamente, non perde mai occasione di poter pubblicare foto, video ed outfit davvero incredibili. Che, ovviamente, ottengono un successo immediato. Ma vi siete mai chiesti quando guadagna Chiara per ogni singolo post pubblicato su Instagram? No? Beh, questo è l’articolo che fa per voi. Ecco lo stipendio dalla fashion blogger.

Stipendio Chiara Ferragni: quanto guadagna la fashion blogger per ogni post

Non perde mai occasione di poter mostrare apertamente la sua vita, Chiara Ferragni. Che possa essere quella familiare, in compagnia di Leone e Fedez, o anche quella lavorativa. La fashion blogger, infatti, solita condividere post su Instagram. Ultimamente, vi abbiamo parlato di un delizioso scatto in abito da sera. O, addirittura, in intimo. Insomma, Chiara è una vera e propria celebrità. Piuttosto, sapere quanto guadagna per ogni post? A rivelare le folli cifre è il sito Blogmeter. Che spiega dettagliatamente tutti gli stipendi delle fashion blogger più seguite ed apprezzate in tutto il mondo. Pensate, nonostante il guadagno di Chiara sia davvero cospicuo, la moglie di Fedez si è classificata soltanto al sesto posto della lista stilata. Ma a quanto ammonta, quindi, il suo guadagno Instagram? Ad ogni foto pubblicata, la bella Ferragni guadagnerebbe circa 12 mila di dollari. Che corrispondo in euro circa a 10 mila euro. Insomma, uno stipendio davvero da urlo, no?

