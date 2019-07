Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, amore finito dopo il Grande Fratello: i due hanno deciso di interrompere la relazione nata fuori la casa del GF.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, in cui Martina Nasoni e Daniele Del moro si erano avvicinati, tra i due sembrava essere nata una vera e propria relazione. Dai loro canali social hanno trasmesso una forte sitonia ed intesa. I due i primi tempi erano davvero inseparabili, nonostante le critiche rivolte a Daniele. In particolare gli utenti accusano il ragazzo di essersi avvicinato a Martina in quanto vincitrice del Grande Fratello, mentre durante la permanenza in casa, Daniele sembrava totalmente disinteressato.

Oggi arriva la conferma che tra i due è ufficialmente finita. E Martina si è sfogata sul suo profilo Instagram.

Martina Nasoni e Daniele Del Moro sembravano inseparabili. La coppia è apparsa in sintonia fino a che non è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Martina Nasoni, così, si è sfogata su Instagram. Forse, tra i due è quella che ci ha creduto di più in questo rapporto.

La vincitrice del Grande Fratello non ha nascosto il dispiacere per l’accaduto: “Non sempre le cose vanno come uno spera”. Inoltre, ha ringraziato le sue fan per starle sempre accanto. “Niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato”.

Indubbiamente, con i nuovi impegni lavorativi, la bella Martina avrà modo di distrarsi e magari aprire le porte ad un nuovo amore.